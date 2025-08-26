Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Danas pre 1 sat  |  021.rs
Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Vatrogasne ekipe lokalizovale su požar koji je oko 11 časova izbio između Kaća i Budisave kod Novog Sada i u kom nije bilo povređenih osoba.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 kvadratnih metara. „Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre“, stoji u saopštenju. U intervenciji učestvuje 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa četiri vozila,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto, video): Đorđe je bio u dvorištu svoje kuće kraj Novog Sada, a onda je video kako kulja gusti, crni dim: Seo je na motor…

(Foto, video): Đorđe je bio u dvorištu svoje kuće kraj Novog Sada, a onda je video kako kulja gusti, crni dim: Seo je na motor i otišao pravo u "grotlo" da gasi jedan od najvećih požara

Blic pre 43 minuta
Veliki požar kod Novog Sada: Vatra gutala fabriku i salaš, vatrogasci sprečili širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

Veliki požar kod Novog Sada: Vatra gutala fabriku i salaš, vatrogasci sprečili širenje plamena (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 8 minuta
(Video) Teška nesreća na Brankovom mostu: Oboren motociklista, poznato u kom se stanju nalazi, stvaraju se velike gužve

(Video) Teška nesreća na Brankovom mostu: Oboren motociklista, poznato u kom se stanju nalazi, stvaraju se velike gužve

Blic pre 1 sat
Lokalizovan veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave

Lokalizovan veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave

RTS pre 1 sat
MUP: Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

MUP: Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Novi magazin pre 1 sat
Lokalizovan požar na industrijskom objektu kod Kaća, nema povređenih

Lokalizovan požar na industrijskom objektu kod Kaća, nema povređenih

N1 Info pre 2 sata
Lokalizovan požar između Kaća i Budisave, nema povređenih (VIDEO)

Lokalizovan požar između Kaća i Budisave, nema povređenih (VIDEO)

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPpožar

Svet, najnovije vesti »

Tramp tvrdi da smenjuje jednu od guvernerki FED-a Lisu Kuk: Ona odgovara da on nema pravo da to uradi

Tramp tvrdi da smenjuje jednu od guvernerki FED-a Lisu Kuk: Ona odgovara da on nema pravo da to uradi

Forbes pre 8 minuta
Nemački kancelar Merc pozvao Putina da se sastane sa Zelenskim, zapretio novim sankcijama

Nemački kancelar Merc pozvao Putina da se sastane sa Zelenskim, zapretio novim sankcijama

Blic pre 28 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Vlada će promeniti pravila prelaska granice za muškarce do 22 godine; Putin i Pezeškijan…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Vlada će promeniti pravila prelaska granice za muškarce do 22 godine; Putin i Pezeškijan razgovarali o rezultatima samita na Aljasci

RTV pre 3 minuta
Iranski parlament pozvao na sprovođenje zakona koji ograničavaju saradnju sa IAEA

Iranski parlament pozvao na sprovođenje zakona koji ograničavaju saradnju sa IAEA

RTV pre 8 minuta
Španija: Vlada proglasila zone katastrofe u 16 zajednica pogođenih požarima

Španija: Vlada proglasila zone katastrofe u 16 zajednica pogođenih požarima

RTV pre 43 minuta