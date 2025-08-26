Ajzea Majk nakon odlaska iz partizana: „Nisam mogao da budem pravi ja“ jsd Partizan se oglasio povodom istupanja veslačkog kluba: „Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima nisu tačne“

„Prelazak u Minhen je logičan korak“ Nakon što je napustio beogradski Partizan, Ajzea Majk pronašao je novi angažman – karijeru nastavlja u redovima minhenskog Bajerna.

Kanadski košarkaš je po dolasku u Nemačku govorio za klupsku stranicu i otkrio razloge zbog kojih je izabrao upravo Bavarce. Prisetio se i prošle sezone, koju mu je u velikoj meri pokvarila povreda. – Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem bilo jasno da posedujem veštine koje su tamo potrebne. Zbog povrede sam prošlu sezonu počeo van terena i stvari nisu išle kako sam planirao. Nikada nisam mogao da budem pravi ja: