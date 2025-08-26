Karlos Alkaraz se ošišao na nulu: Objasnio i zašto! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Hot sport pre 1 sat
Karlos Alkaraz se ošišao na nulu: Objasnio i zašto! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

„Kroz tri dana ćete videti neku drugu frizuru“ Španski teniser Karlos Alkaraz otvorio je nastup na US openu pobedom protiv Amerikanca Rajlija Opelke.

Mladi as iz Mursije odradio je posao bez izgubljenog seta – 3:0, rutinski i samouvereno. U sva tri seta napravio je po jedan brejk, što mu je bilo dovoljno da mirno privede duel kraju i potvrdi plasman u drugo kolo. Ipak, ono što je privuklo ogromnu pažnju publike i novinara nije bio samo način na koji je igrao, već i njegova nova frizura – Alkaraz se pojavio obrijane glave, što je izazvalo brojne reakcije. Na konferenciji za medije govorio je i o meču, i o svom
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Evo kad Đoković sledeći meč na US Openu: Termin se neće svideti Novaku, ali hoće navijačima u Srbiji

Evo kad Đoković sledeći meč na US Openu: Termin se neće svideti Novaku, ali hoće navijačima u Srbiji

Telegraf pre 15 minuta
Peđa Mijatović ponovo iskritikovao Vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida“ grobari u transu…

Peđa Mijatović ponovo iskritikovao Vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida“ grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Hot sport pre 1 sat
Novi IMIDž karlosa alkaraza Ovo je istina o novoj frizuri španskog tenisera

Novi IMIDž karlosa alkaraza Ovo je istina o novoj frizuri španskog tenisera

Dnevnik pre 25 minuta
"Moj brat je uzeo mašinicu i zbunio se": Kada je shvatio šta je uradio Alkarazu, bilo je kasno

"Moj brat je uzeo mašinicu i zbunio se": Kada je shvatio šta je uradio Alkarazu, bilo je kasno

Mondo pre 40 minuta
Tužna sudbina narednog rivala Novaka Đokovića: Skuplja novac za tatu koji boluje od raka, slomio se na turniru

Tužna sudbina narednog rivala Novaka Đokovića: Skuplja novac za tatu koji boluje od raka, slomio se na turniru

Telegraf pre 30 minuta
"Užasno je to što je Alkaras uradio" VIDEO

"Užasno je to što je Alkaras uradio" VIDEO

B92 pre 2 sata
Slavni teniser nije želeo da ćuti: „U Njujorku sve smrdi na marihuanu“

Slavni teniser nije želeo da ćuti: „U Njujorku sve smrdi na marihuanu“

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisPartizanGrobariReal MadridSplitAnćelotiUS OpenMadridEurobasketKarlos AlkarazPredrag Rajković

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Srbije u osmini finala SP, sutra meč sa Japanom i potencijalni rival u osmini finala

Odbojkašice Srbije u osmini finala SP, sutra meč sa Japanom i potencijalni rival u osmini finala

Naslovi.ai pre 16 minuta
Zvezda na Kipru "bije bitku" za Ligu šampiona

Zvezda na Kipru "bije bitku" za Ligu šampiona

RTV pre 0 minuta
Botas i Peres voze naredne godine za Kadilak u šampionatu F1

Botas i Peres voze naredne godine za Kadilak u šampionatu F1

Auto blog pre 10 minuta
Sutra počinje Evrobasket - Srbija u prvom kolu protiv Estonije

Sutra počinje Evrobasket - Srbija u prvom kolu protiv Estonije

RTV pre 0 minuta
Paspalj za RTS: Posle 30 godina čekamo isti doček na balkonu

Paspalj za RTS: Posle 30 godina čekamo isti doček na balkonu

RTS pre 15 minuta