Sastavi: Milojević šalje sve štihove u napad, Zvezda juri minus jedan protiv Pafosa

Danas pre 6 sati  |  N. R.
Fudbaleri Crvene zvezde nemaju izbora u revanšu plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa.

Poraz u Beogradu od prvaka Kipra stavio je težak teret imperativa pobede Zvezdi u Limasolu. Trijumf sa golom razlike vodi crveno-bele u produžetke, sa dva ili više u Ligu šampiona. Ostali ishodi znače selidbu na sporedni kolosek – Ligu Evrope. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević odlučio je da u Limasolu ukaže poverenje sledećim igračima: Mateus – Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Babinka, Duarte, Ivanić – Endiaj. Sastav Pafosa: Mihail –
