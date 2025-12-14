Prekinut zastrašujući niz NBA šampiona: Vembanjama i saigrači mu naneli tek drugi poraz u sezoni i boriće se za trofej

Košarkaši San Antonio Sparsa prošli su u finale NBA kupa pošto su u Las Vegasu savladali Oklahomu siti Tander sa 111:109.

Aktuelni šampion je tako prekinuo zastrašujući niz od 16 uzastopnih pobeda. Oklahoma je zaista dolovala nezaustavljivo pa je i u ovu utakmicu ušla sa ulogom izrazitog favorita, bez obzira na činjenicu da je protivnik postao jači za Viktora Vembanjamu, koji je propustio 12 utakmica zbog povrede. I jeste situacija na početku bila dosta bolja za ekipu Marka Degnalta koja je već u prvoj četvrtini uspela da stigne do 12 poena prednosti. Na startu druge su Sparsu ušli u