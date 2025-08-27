Šerif se nije video, a elšnik i veljković u kontraritmu: Ovo je skener Kurira, jasno je ko je podbacio u meču za Ligu šampiona…

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u plej-ofu Lige šampiona.

Zvezda je odigrala 1:1 u revanš meču protiv Pafosa na Kipru nakon dramatične završnice. Evo kako kako je Kurir video nastup igrača Crvene zvezde u Limasolu. Mateus 5,5 Sve je odbranio što je do njega bilo.U nekoliko navrata spsavao je ostatak ekipe sigurnim intervencijama. Ipak, gol mu ide na dušu, kao i celopunoj ekipi, jer je bio prenaivan. Nepotrebno je izašao, tako da nije mogao nikako da se vrati i interveniše kod lob udarca. Seol 6 Igrao je u oba pravca svih