Orlovi će imati veliku podršku sa tribina: Mali broj karata preostao za utakmicu Srbije i Engleske! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Hot sport pre 1 sat
Orlovi će imati veliku podršku sa tribina: Mali broj karata preostao za utakmicu Srbije i Engleske! Grobari u transu: Džabari…

Uz podršku sa tribina do pobede! Fudbalska reprezentacija Srbije ulazi u bitan deo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo – 6. septembra gostovaće Letoniji, a već 9. septembra sledi spektakl protiv Engleske na stadionu „Rajko Mitić“.

Ogromno interesovanje vlada za duel sa Ostrvljanima – tribine Marakane gotovo su rasprodate, a dostupne su ostale još samo karte za sever. Cena ulaznica je 500 dinara i mogu se kupiti isključivo na sajtu ticket.rs. S obzirom na tempo prodaje, očekuje se da će i taj kontingent uskoro nestati. A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) Navijači dolaze ne samo iz svih krajeva Srbije već i iz inostranstva, pa je jasno da će Orlovi imati
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zvanično: Nemanja Matić potpisao! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Zvanično: Nemanja Matić potpisao! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Hot sport pre 1 sat
Jsd Partizan se oglasio povodom istupanja veslačkog kluba: „Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima nisu tačne“…

Jsd Partizan se oglasio povodom istupanja veslačkog kluba: „Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima nisu tačne“ grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Hot sport pre 1 sat
VK o JSD Partizan: Nasilne odluke i sinhronizovana akcija!

VK o JSD Partizan: Nasilne odluke i sinhronizovana akcija!

Sport klub pre 1 sat
Matić potpisao ugovor sa Sasuolom

Matić potpisao ugovor sa Sasuolom

Politika pre 35 minuta
VK Partizan o prinudnoj upravi: “Pokušaj nasilnog preuzimanja kluba od strane osoba koje su ranije nanele ogromnu štetu…

VK Partizan o prinudnoj upravi: “Pokušaj nasilnog preuzimanja kluba od strane osoba koje su ranije nanele ogromnu štetu srpskom sportu”

Danas pre 2 sata
Matić u crno-zelenom: Drago mi je da sam u klubu koji ima tako verne i strastvene navijače

Matić u crno-zelenom: Drago mi je da sam u klubu koji ima tako verne i strastvene navijače

Sportski žurnal pre 1 sat
Nastavak haosa u VK Partizan i novo saopštenje: „Pretili su legendi, pokušali nasilno da upadnu u prostorije“

Nastavak haosa u VK Partizan i novo saopštenje: „Pretili su legendi, pokušali nasilno da upadnu u prostorije“

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanSvetsko prvenstvoGrobariReal MadridSplitAnćelotiMarakanaMadridPredrag Rajković

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Srbije u osmini finala SP, sutra meč sa Japanom i potencijalni rival u osmini finala

Odbojkašice Srbije u osmini finala SP, sutra meč sa Japanom i potencijalni rival u osmini finala

Naslovi.ai pre 16 minuta
Zvezda na Kipru "bije bitku" za Ligu šampiona

Zvezda na Kipru "bije bitku" za Ligu šampiona

RTV pre 0 minuta
Botas i Peres voze naredne godine za Kadilak u šampionatu F1

Botas i Peres voze naredne godine za Kadilak u šampionatu F1

Auto blog pre 10 minuta
Sutra počinje Evrobasket - Srbija u prvom kolu protiv Estonije

Sutra počinje Evrobasket - Srbija u prvom kolu protiv Estonije

RTV pre 0 minuta
Paspalj za RTS: Posle 30 godina čekamo isti doček na balkonu

Paspalj za RTS: Posle 30 godina čekamo isti doček na balkonu

RTS pre 15 minuta