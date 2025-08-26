Orlovi će imati veliku podršku sa tribina: Mali broj karata preostao za utakmicu Srbije i Engleske! Grobari u transu: Džabari Parker sleteo u Beograd!

Uz podršku sa tribina do pobede! Fudbalska reprezentacija Srbije ulazi u bitan deo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo – 6. septembra gostovaće Letoniji, a već 9. septembra sledi spektakl protiv Engleske na stadionu „Rajko Mitić“.

Ogromno interesovanje vlada za duel sa Ostrvljanima – tribine Marakane gotovo su rasprodate, a dostupne su ostale još samo karte za sever. Cena ulaznica je 500 dinara i mogu se kupiti isključivo na sajtu ticket.rs. S obzirom na tempo prodaje, očekuje se da će i taj kontingent uskoro nestati. A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) Navijači dolaze ne samo iz svih krajeva Srbije već i iz inostranstva, pa je jasno da će Orlovi imati