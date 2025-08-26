Zvanično: Nemanja Matić potpisao! Lajpcigu se baš sviđaju Srbi: Još jedan naš internacionalac na meti Bundesligaša!

Zvanično: Nemanja Matić potpisao! Lajpcigu se baš sviđaju Srbi: Još jedan naš internacionalac na meti Bundesligaša!

Bivši srpski reprezentativac se vratio u Italiju! Italijanski prvoligaš Sasuolo dobio je veliko pojačanje – Nemanja Matić i zvanično je postao novi član kluba.

Iskusni vezista potpisao je ugovor na jednu sezonu, a transfer je potvrđen i na klupskom sajtu. U dogovoru postoji i specijalna stavka – saradnja će se automatskiprodužiti na još godinu dana ukoliko Matić ispuni određene uslove. Najverovatnije je reč o broju nastupa, što je česta praksa kod fudbalera u poznijim godinama karijere. Nekadašnji reprezentativac Srbije u Sasuolo dolazi iz francuskog Liona i očekuje se da svojim iskustvom i kvalitetom bude jedan od
