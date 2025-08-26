Odbojkašice Srbije plasirale se u osminu finala SP, ali Bošković povređena

Naslovi.ai pre 1 sat

Srbija je osvojila prva dva kola na Svetskom prvenstvu, ali povreda Tijane Bošković unela je neizvesnost u nastavak takmičenja.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Ukrajinu i Kamerun sa 3:0, čime je obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva u Tajlandu. Sledeći meč igraju protiv Japana, koji odlučuje o prvom mestu u grupi. Danas Sport klub RTS

Tijana Bošković povredila je desni skočni zglob tokom meča sa Kamerunom, zadobivši uganuće (distorziju). Dijagnostika je isključila prelome, ali je konstatovano istegnuće ligamenata. Bošković je već uključena u rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, ali njena igra u narednim mečevima je neizvesna. Danas Danas Euronews Novi magazin Sportski žurnal Nedeljnik