Poznato stanje povrede Tijane Bošković

Poznato stanje povrede Tijane Bošković

Tijana Bošković, najbolja srpska odbojkašica, uganula je zglob desne noge zbog čega neće igrati naredna dva meča na Svetskom prvenstvu. Potencijalno bi mogla da se vrati u četvrtfinalu.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva posle pobede protiv selekcije Kameruna, ali je ta pobeda ostala u senci povrede Tijane Bošković koja je napustila teren sredinom drugog seta. Reč je o uganuću zgloba zbog koga će najbolja odbojkašica sveta morati da pauzira, a postoji nada da bi na terenu mogla da igra meč četvrfinala. Srbija će u poslednjem, trećem kolu H grupe, u sredu, 27. avgusta igrati protiv Japana od
