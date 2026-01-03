Ne zavisi od njega: Stanković dobio pitanje o statusu Radonjića u Zvezdi!

Terzić je digao ruke od Nemanje! Fudbaleri Crvene zvezde okupili su se danas na stadionu „Rajko Mitić“, čime su i zvanično započete zimske pripreme za nastavak sezone u Superligi Srbije, ali i u Ligi Evrope, gde crveno-beli i dalje imaju realne izglede da izbore evropsko proleće.

Jedna od najpraćenijih tema pred početak priprema odnosila se na status Nemanje Radonjića. Generalni direktor Zvezdan Terzić prethodno je istakao da je, kako je rekao, „digao ruke“ od krilnog fudbalera, ali je naglasio i da je Dejan Stanković, kao novi šef stručnog štaba, ličnim insistiranjem tražio da mu se pruži još jedna prilika. Na konferenciji za medije, održanoj uoči prvog treninga, Stanković je odmah dobio pitanje upravo o Radonjiću, a njegov odgovor jasno