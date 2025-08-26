Alkaraz i Rud sigurno do drugog kola US Opena

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo US Open-a, pošto je u noći između ponedeljka i utorka posle tri seta pobedio Amerikanca Rajlija Opelku 6:4, 7:5, 6:4.

On je pobedio 67. igrača na ATP listi posle dva sata i sedam minuta. Alkaraz je tri puta oduzeo servi Amerikancu, koji nije napravio nijedan brejk. U drugom kolu, Alkaraz će igrati protiv Italijana Matija Belučija. Plasman u drugo kolo obezbedio je Norvežanin Kasper Rud, koji je posle tri seta pobedio Austrijanca Sebastijana Ofnera 6:1, 6:2, 7:6(5). Rud, 12. teniser sveta, pobedio je 140. igrača na ATP listi posle sat i 56 minuta. On će u drugom kolu igrati protiv