Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave

NIN pre 29 minuta  |  Tanjug
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave

Industrijski objekat između Kaća i Budisave zapalio se oko 11 časova, a ogroman dim vidljiv je do centra Novog Sada.

Na terenu su vatrogasci, a prema prvim informacijama, zapalilo se dvorište u kojem su bili plastični otpad i burad. Kako javlja Tanjug, požar se proširio i na glavni objekat. Veliki dim izazvala je i velika količina trave oko samog objekta, dok su se u Kaću i Budisavi čule i detonacije. Uzrok požara za sada nije poznat, a na terenu nisu prisutna vozila Hitne pomoći.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

N1 Info pre 8 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

RTV pre 4 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Euronews pre 9 minuta
Veliki požar u Novom Sadu: Dim vidljiv iz svih delova grada, evo šta gori

Veliki požar u Novom Sadu: Dim vidljiv iz svih delova grada, evo šta gori

B92 pre 9 minuta
(Video) Ogroman požar bukti kod Novog Sada! Crni, gusti dim vidi se iz centra, odjekuju detonacije: Na terenu sve vatrogasne…

(Video) Ogroman požar bukti kod Novog Sada! Crni, gusti dim vidi se iz centra, odjekuju detonacije: Na terenu sve vatrogasne jedinice

Blic pre 1 sat
(Foto, video) gust crni dim kulja na sve strane, vatra se brzo širi: Prvi snimci jezivog požara kod Novog Sada, zahvaćene i…

(Foto, video) gust crni dim kulja na sve strane, vatra se brzo širi: Prvi snimci jezivog požara kod Novog Sada, zahvaćene i kuće

Blic pre 24 minuta
Veliki požar buknuo u industrijskom objektu između Kaća i Budisave, čule se detonacije

Veliki požar buknuo u industrijskom objektu između Kaća i Budisave, čule se detonacije

Sputnik pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTanjugpožar

Svet, najnovije vesti »

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

N1 Info pre 8 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

RTV pre 4 minuta
Kijev čeka garancije

Kijev čeka garancije

Vesti online pre 4 minuta
Alarmantno u Gazi: Dok broj umrlih od gladi rapidno raste, Nemačka šalje neočekivanu poruku

Alarmantno u Gazi: Dok broj umrlih od gladi rapidno raste, Nemačka šalje neočekivanu poruku

Mondo pre 8 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Euronews pre 9 minuta