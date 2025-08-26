Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave

Industrijski objekat između Kaća i Budisave zapalio se oko 11 časova, a ogroman dim vidljiv je do centra Novog Sada.

Na terenu su vatrogasci, a prema prvim informacijama, zapalilo se dvorište u kojem su bili plastični otpad i burad. Kako javlja Tanjug, požar se proširio i na glavni objekat. Veliki dim izazvala je i velika količina trave oko samog objekta, dok su se u Kaću i Budisavi čule i detonacije. Uzrok požara za sada nije poznat, a na terenu nisu prisutna vozila Hitne pomoći.