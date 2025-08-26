BLOG UŽIVO Nadmudrivanje Novosađana i policije ispred Filozofskog: Kako su studenti odgurali kordon od zgrade fakulteta

Zborovi građana Novog Sada organizuju večeras skup ispred Filozofskog fakulteta, u znak podrške studentima koji su danas izbačeni iz zgrade te visokoobrazovne ustanove.

Pa izvedi i tenkove na nas kukAVice❗️ Niko te se ne boji! Odbranićemo Univerzitet! pic.twitter.com/BK6EH56c0w Jake snage policije primećene su u blizini Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U pitanju je kolona marica, a ispred zgrade su viđeni policajci i žandarmi u opremi za razbijanje demonstracija. Deo studenata uspeo je da uđe na Filozofski fakultet u Novom Sadu kroz zgradu Pravnog fakulteta.