BLOG UŽIVO Nadmudrivanje Novosađana i policije ispred Filozofskog: Kako su studenti odgurali kordon od zgrade fakulteta

Nova pre 13 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO Nadmudrivanje Novosađana i policije ispred Filozofskog: Kako su studenti odgurali kordon od zgrade fakulteta

Zborovi građana Novog Sada organizuju večeras skup ispred Filozofskog fakulteta, u znak podrške studentima koji su danas izbačeni iz zgrade te visokoobrazovne ustanove.

Sve detalje skudentskih protesta i blokada čitajte u BLOGU UŽIVO. Pa izvedi i tenkove na nas kukAVice❗️ Niko te se ne boji! Odbranićemo Univerzitet! pic.twitter.com/BK6EH56c0w Jake snage policije primećene su u blizini Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U pitanju je kolona marica, a ispred zgrade su viđeni policajci i žandarmi u opremi za razbijanje demonstracija. Deo studenata uspeo je da uđe na Filozofski fakultet u Novom Sadu kroz zgradu Pravnog fakulteta.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Beta pre 43 minuta
Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ušli u zgradu kroz prozor: Dekan pozvao policiju nakon incidenta (foto/video)

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ušli u zgradu kroz prozor: Dekan pozvao policiju nakon incidenta (foto/video)

Blic pre 48 minuta
Grupa studenata u blokadi ušla na Filozofski fakultet u Novom Sadu, ispred zgrade stigla policija

Grupa studenata u blokadi ušla na Filozofski fakultet u Novom Sadu, ispred zgrade stigla policija

Euronews pre 13 minuta
Policija sa opremom za razbijanje nereda stigla do novosadskog Filozofskog fakulteta

Policija sa opremom za razbijanje nereda stigla do novosadskog Filozofskog fakulteta

Moj Novi Sad pre 47 minuta
Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Radio sto plus pre 23 minuta
(Foto) policija stigla ispred Filozofskog fakulteta Grupa studenata blokadera ušla u zgardu dekan Alanović i profesori i dalje…

(Foto) policija stigla ispred Filozofskog fakulteta Grupa studenata blokadera ušla u zgardu dekan Alanović i profesori i dalje unutra

Dnevnik pre 8 minuta
Studenti Pravnog fakulteta ušli na Filozofski u Novom Sadu: Interventna i tri marice ispred fakulteta

Studenti Pravnog fakulteta ušli na Filozofski u Novom Sadu: Interventna i tri marice ispred fakulteta

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadžandarmerijaTwitter

Društvo, najnovije vesti »

Transfagarašan – najlepši i najdramatičniji put u Evropi koji vodi među oblake

Transfagarašan – najlepši i najdramatičniji put u Evropi koji vodi među oblake

Danas pre 43 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 67. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 67. kolu?

Danas pre 33 minuta
Dekan Fizičkog fakulteta: Pritisak na profesore Univerziteta u Beogradu provokacija, moguća eskalacija

Dekan Fizičkog fakulteta: Pritisak na profesore Univerziteta u Beogradu provokacija, moguća eskalacija

Danas pre 1 sat
Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Studenti u zgradu ušli kroz prozor, dekan pozvao policiju

Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Studenti u zgradu ušli kroz prozor, dekan pozvao policiju

Danas pre 1 sat
Razgovor s amigom

Razgovor s amigom

Danas pre 1 sat