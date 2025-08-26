Povređen dečak u saobraćajnoj nezgodi u Kumodraškoj ulici: Hitno prevezen u Urgentni centar

Dvanaestogodišnji dečak koji je zadobio povrede u saobraćajnoj nezgodi u Kumodraškoj ulici prevezen je u Urgentni centar, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći. Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su tokom noći izlazile na teren 97 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Građani su se tokom noći najčešće obraćali toj službi zbog aritmija, hipertenzije i otežanog disanja.