Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Povređen dečak u saobraćajnoj nezgodi u Kumodraškoj ulici: Hitno prevezen u Urgentni centar
Dvanaestogodišnji dečak koji je zadobio povrede u saobraćajnoj nezgodi u Kumodraškoj ulici prevezen je u Urgentni centar, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći. Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su tokom noći izlazile na teren 97 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Građani su se tokom noći najčešće obraćali toj službi zbog aritmija, hipertenzije i otežanog disanja.
