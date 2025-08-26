Orban: Zelenski će snositi dugoročne posledice

Orban: Zelenski će snositi dugoročne posledice

Cilj napada na naftovod bio odgovor Budimpešti zbog protivljenja članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski snositi posledice zbog nedavnih napada na gasovod "Družba", koji snabdeva Mađarsku i Slovačku. Orban je u objavi na Fejsbuku istakao da je „Zelenski otvoreno pretio Mađarskoj“ i priznao da je cilj napada na naftovod bio odgovor Budimpešti zbog protivljenja članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji. „Zelenski je otvoreno pretio Mađarskoj. Priznao je da granatiraju naftovod Družba jer
