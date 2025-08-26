Fašizam pred vratima

Radar pre 49 minuta  |  Slavomir Širakovski
Fašizam pred vratima

Spremnost da se prihvati autoritarizam porasla je u svim segmentima biračkog tela. Sve grupacije birača sada izražavaju podršku potencijalnom „jakom lideru koji je u stanju da krši pravila“. Kako podrška demokratiji opada, antisistemski stavovi su postali gotovo univerzalni

Karol Navrocki je 6. avgusta položio zakletvu i preuzeo dužnost novog predsednika Poljske. Pobeda malo poznatog kandidata mutne prošlosti nad gradonačelnikom Varšave Rafalom Tšaskovskim, smatranim za jasnog favorita, znatno je oslabila liberalnu vladajuću koaliciju okupljenu oko premijera Donalda Tuska. Kako je primetio jedan reporter Kritike politične (levo orijentisanog onlajn dnevnika koji ime deli s aktivističkim pokretom čiji je jedan od osnivača i autor
Otvori na radar.rs

Poljska »

Đerđa odredio spisak putnika na Evrobasket

Đerđa odredio spisak putnika na Evrobasket

B92 pre 14 minuta
Navrocki o ukrajinskim "banderovskim simbolima": Nacizam

Navrocki o ukrajinskim "banderovskim simbolima": Nacizam

B92 pre 8 sati
Mladić prosuo vodu i prekrstio se za sreću srpskim košarkašima na aerodromu (VIDEO)

Mladić prosuo vodu i prekrstio se za sreću srpskim košarkašima na aerodromu (VIDEO)

Nedeljnik pre 24 sata
Retrospektiva istorije jugoslovenske i srpske košarke na evropskim prvenstvima: Da i Riga bude nezaboravna kao Atina

Retrospektiva istorije jugoslovenske i srpske košarke na evropskim prvenstvima: Da i Riga bude nezaboravna kao Atina

Dnevnik pre 24 sata
Reprezentacija Srbije otputovala u Rigu za Eurobasket 2025, prvi favorit po FIBA

Reprezentacija Srbije otputovala u Rigu za Eurobasket 2025, prvi favorit po FIBA

Naslovi.ai pre 3 sata
Jović: "Najbolje tek dolazi - imamo vrhunske igrače"

Jović: "Najbolje tek dolazi - imamo vrhunske igrače"

B92 pre 2 sata
Evrobasket 2025: Svi parovi, rezultati i tabele na jednom mestu

Evrobasket 2025: Svi parovi, rezultati i tabele na jednom mestu

Nova pre 3 sata
Poljska »

Ključne reči

Poljska

Svet, najnovije vesti »

Fašizam pred vratima

Fašizam pred vratima

Radar pre 49 minuta
Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Danas pre 54 minuta
Moćni meksički narkobos Ismael ‘El Majo’ Zambada priznao krivicu pred sudom u Njujorku

Moćni meksički narkobos Ismael ‘El Majo’ Zambada priznao krivicu pred sudom u Njujorku

Danas pre 4 minuta
Više ljudi otrovano isparenjem hlora: Užas u banjskom odmaralištu u Rusiji

Više ljudi otrovano isparenjem hlora: Užas u banjskom odmaralištu u Rusiji

Blic pre 49 minuta
Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Kurir pre 4 minuta