Svitolina eliminisana u prvom kolu Ju-Es opena

Mađarica Ana Bondar savladala je u prvom kolu Ju-Es opena Elinu Svitolinu iz Ukrajine sa 2:0, po setovima 6:2, 6:4.

Duel dve teniserke trajao je sat i 42 minuta. Svitolina je 15. teniserka na VTA listi, dok je Bondar 97. na svetskoj listi. Bondar je do prvog brejka došla već u petom gemu, uspela je da ga potvrdi, a potom napravi i novi i povede sa 5:2. Nova potvrda gema stigla je već u narednom gemu, pa je Mađarica osvojila prvi set sa 6:2. U drugom setu, Bondar je napravila gem na samom startu meča, povela sa 1:0, a potom je došla do još jednog sa 4:1. Svitolina je uspela da