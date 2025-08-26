Pafos u finišu šokirao Zvezdu i poslao je u Ligu Evrope!

LIMASOL - Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su od Pafosa iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon remija rezultatom 1:1 u Limasolu. Zvezda je u prvom duelu poražena sa 2:1 i igraće ligašku fazu Lige Evrope.

Savršenom učinku Vladana Milojevića u kvalifikacijama je došao kraj. Zvezda po prvi put napušta revanš plej-ofa pognute glave. Pafos ide dalje. Iako su crveno-beli došli do preko potrebnog gola i bolje igre u drugom poluvremenu, Pafos je u minut do 12 stigao do izjednačenja i po prvi put u klupskoj istoriji se plasirao u elitno veropsko takmičenje. Imali su gosti sve u svojim rukama u poslednjem delu meča. I pozitivan rezultat i dobar momentum. Umornog i uplašenog