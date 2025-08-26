Tramp najavio promenu naziva Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će administracija u Vašingtonu u narednim danima promeniti naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, kako bi se Pentagonu vratio ''ratnički etos''.

Zvanični naziv Pentagona posle Drugog svetskog rata bio je Ministarstvo rata, a Tramp je prethodno kritikovao promenu naziva u Ministarstvo odbrane, prenosi Politiko. ''Kada smo pobedili u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, zvalo se Ministarstvo rata. I za mene, to je zaista ono što jeste", rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom. Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947. godine, kada je administracija