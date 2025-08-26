Alkaraz sa nulom na glavi ostavio Opelku sa nulom na semaforu: "Ćelavi" Karlitos u drugom kolu US Opena

Španski teniser Karlos Alkaraz, uz to što se pokazao u najboljem svetlu na terenu tako što je u prvom kolu US Opena savladao Rajlija Opelku sa 6:4, 7:5, 6:4, predstavio je i novu frizuru ošišavši se na popularnu nulu u Njujorku.

Mnoge je Karlitos iznenadio svojim novim stajlingom kada se pojavio na trenažnom terenu pokraj Artur Eša, a onda je na startu poslednjeg Grend slema u sezoni baš na toj pozornici za dva sata i sedam minuta uspeo da ukroti rakete američkog diva. Realizacija brejk lopti je bila na zadovoljavajućem nivou, te je Opelka četiri puta u meču gubio svoj servis koji mu je ubedljivo najjače oružje. Sa druge strane, Alkaraz je tri puta bio u nevolji, ali je sva tri puta uspeo