On je glavni krivac! Karlos Alkaraz nije hteo da se ošiša na ćelavo, a onda je sve krenulo po zlu

On je glavni krivac! Karlos Alkaraz nije hteo da se ošiša na ćelavo, a onda je sve krenulo po zlu

Španski teniser startovao je u noći između ponedeljka i utorka na ovogodišnjem Ju-Es openu.

Foto AP Njegov prvi rival bio je domaći teniser Rejli Opelka.Trenutno drugi teniser sveta potpuno je šokirao sve pošto se ošišao skoro na ćelavo. Ljubitelji tenisa, navikli su na njegovu prepoznatljivu frizuru, pa su bili prilično iznenađeni velikom promenom. Posle meča Karlos je otkrio kako je neplanirano došlo do promene imidža. - Prilično drugačije! Eto, smatrao sam da mi je kosa prilično duga, čak i pre turnira sam želeo da se ošišam. Odjednom, brat je samo...
