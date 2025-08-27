Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

BBC News pre 17 minuta

EPA Litvanski centar Marek Blazevic u duelu sa britanskim košarkašima

Počelo je! Litvanija i Velika Britanija otvorili su 42. Evropsko prvenstvo u košarci.

Nije bilo mnogo neizvesnosti na premijeri, jer su Litvanci zabeležili ubedljivu pobedu - 94:70 u prvom kolu Grupe B.

Selekcija baltičke države u potrazi je za prvom medaljom na Evrobasketu od 2015, dok Britanci od debija na EP 2009, nisu otišli u drugu fazu.

Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.

Kako je vreme odmicalo, Litvanci su povećavali razliku i atraktikvnim potezima uveseljavali navijače na polupraznim tribinama u hali u finskom Tampereu.

EPA

Prva zvezda Litvana Jonas Valančijunas je na parketu proveo 21 minut i postigao 18 poena.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Rokas Giedraitis ubacio je sedam poena i na to dodao šest skokova.

U drugoj utakmici dana, Portugal, koji igra prvi put na EP od 2007, pobedio je Češku sa 62:50 u Grupi A.

Najzaslužniji za pobedu Portugala bio je član NBA ligaša Boston Seltiksa Nemijas Keta sa 21 poenom.

- Prvo kolo -

GRUPA A

Češka - Portugal 50:62

Letonija - Turska (17:00)

Srbija - Estonija (20:15)

GRUPA B

Velika Britanija - Litvanija 70:94

Crna Gora - Nemačka (u toku)

Švedska - Finska (19:30)

(BBC News, 08.27.2025)