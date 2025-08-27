Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili
Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.
Počelo je! Litvanija i Velika Britanija otvorili su 42. Evropsko prvenstvo u košarci.
Nije bilo mnogo neizvesnosti na premijeri, jer su Litvanci zabeležili ubedljivu pobedu - 94:70 u prvom kolu Grupe B.
Selekcija baltičke države u potrazi je za prvom medaljom na Evrobasketu od 2015, dok Britanci od debija na EP 2009, nisu otišli u drugu fazu.
Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.
Kako je vreme odmicalo, Litvanci su povećavali razliku i atraktikvnim potezima uveseljavali navijače na polupraznim tribinama u hali u finskom Tampereu.
Prva zvezda Litvana Jonas Valančijunas je na parketu proveo 21 minut i postigao 18 poena.
Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Rokas Giedraitis ubacio je sedam poena i na to dodao šest skokova.
U drugoj utakmici dana, Portugal, koji igra prvi put na EP od 2007, pobedio je Češku sa 62:50 u Grupi A.
Najzaslužniji za pobedu Portugala bio je član NBA ligaša Boston Seltiksa Nemijas Keta sa 21 poenom.
- Prvo kolo -
GRUPA A
Češka - Portugal 50:62
Letonija - Turska (17:00)
Srbija - Estonija (20:15)
GRUPA B
Velika Britanija - Litvanija 70:94
Crna Gora - Nemačka (u toku)
Švedska - Finska (19:30)
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.
- Evrobasket 2025: Ko je ko u reprezentaciji Srbije
- 'Bilo je to mnogo više od Evropskog prvenstva': Atinsko zlato 1995. iz kapitenovog ugla
- Evrobasket, Grupa D: Francuska jaka i bez zvezda, Slovenija živi od Luke Dončića
- Evrobasket, Grupa A: Ko čeka Srbiju u prvoj fazi
- Evrobasket, Grupa C: Neka nova Španija, 'noćna mora' Srbije i Grčka sa Janisom ciljaju medalju
(BBC News, 08.27.2025)