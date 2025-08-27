BBC vesti na srpskom

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.

BBC News pre 17 minuta
Litvanski centar Marek Blazevic u duelu sa britanskim košarkašima
EPA
Litvanski centar Marek Blazevic u duelu sa britanskim košarkašima

Počelo je! Litvanija i Velika Britanija otvorili su 42. Evropsko prvenstvo u košarci.

Nije bilo mnogo neizvesnosti na premijeri, jer su Litvanci zabeležili ubedljivu pobedu - 94:70 u prvom kolu Grupe B.

Selekcija baltičke države u potrazi je za prvom medaljom na Evrobasketu od 2015, dok Britanci od debija na EP 2009, nisu otišli u drugu fazu.

Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.

Kako je vreme odmicalo, Litvanci su povećavali razliku i atraktikvnim potezima uveseljavali navijače na polupraznim tribinama u hali u finskom Tampereu.

Litvanski i britanski navijači
EPA

Prva zvezda Litvana Jonas Valančijunas je na parketu proveo 21 minut i postigao 18 poena.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Rokas Giedraitis ubacio je sedam poena i na to dodao šest skokova.

U drugoj utakmici dana, Portugal, koji igra prvi put na EP od 2007, pobedio je Češku sa 62:50 u Grupi A.

Najzaslužniji za pobedu Portugala bio je član NBA ligaša Boston Seltiksa Nemijas Keta sa 21 poenom.

- Prvo kolo -

GRUPA A

Češka - Portugal 50:62

Letonija - Turska (17:00)

Srbija - Estonija (20:15)

GRUPA B

Velika Britanija - Litvanija 70:94

Crna Gora - Nemačka (u toku)

Švedska - Finska (19:30)

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Prva petorka
BBC

(BBC News, 08.27.2025)

BBC News
Američke sankcije NIS-u odložene šesti put za još 30 dana

Američke sankcije NIS-u odložene šesti put za još 30 dana

BBC News pre 8 sati
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 32 minutajoš 1 povezana
Ko je 'grenlandski Ilija Čvorović', a ko 'sumnjivi podstanar'

Ko je 'grenlandski Ilija Čvorović', a ko 'sumnjivi podstanar'

BBC News pre 2 sata
'Mozak mu otkazuje', supruga Brusa Vilisa o stanju glumca

'Mozak mu otkazuje', supruga Brusa Vilisa o stanju glumca

BBC News pre 5 sati
Ruska vojska prodrla u ključni region Dnjepropetrovsk

Ruska vojska prodrla u ključni region Dnjepropetrovsk

BBC News pre 8 sati
BBC News

Povezane vesti »

Litvanija gazi: Valančijunas razmonitaro žilave Britance na otvaranju Evrobasketa! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na…

Litvanija gazi: Valančijunas razmonitaro žilave Britance na otvaranju Evrobasketa! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja!

Hot sport pre 42 minuta
Portugalci bolji od Čeha

Portugalci bolji od Čeha

Sportski žurnal pre 32 minuta
Portugalci i Česi otvorili grupu Srbije utakmicom koju će svi želeti što pre da zaborave – jednog igrača Srbija ozbiljno mora…

Portugalci i Česi otvorili grupu Srbije utakmicom koju će svi želeti što pre da zaborave – jednog igrača Srbija ozbiljno mora da se pripazi

Nova pre 32 minuta
Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

NIN pre 12 minuta
Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Južne vesti pre 12 minuta
Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Danas pre 12 minuta
Keita sam razbio Češku i doneo startnu pobedu Portugaliji na Eurobasketu

Keita sam razbio Češku i doneo startnu pobedu Portugaliji na Eurobasketu

Euronews pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u košarciEvrobasketLitvanijaPortugalVelika Britanija

Sport, najnovije vesti »

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

Počeo Evrobasket: Britanci nemoćni protiv Litvanije, Portugalci iznenadili

BBC News pre 17 minuta
Burno u Partizanu: Policija sprečila nasilno preuzimanje Veslačkog kluba

Burno u Partizanu: Policija sprečila nasilno preuzimanje Veslačkog kluba

Danas pre 12 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 32 minuta
Avramović spasao CSKA?! Pomogla su nam njegova sredstva! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa…

Avramović spasao CSKA?! Pomogla su nam njegova sredstva! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja!

Hot sport pre 32 minuta
Drama u Njujorku: Hamad Međedović nakon skoro pet sati borbe eliminisan sa US Opena! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na…

Drama u Njujorku: Hamad Međedović nakon skoro pet sati borbe eliminisan sa US Opena! Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja!

Hot sport pre 42 minuta