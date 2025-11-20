VATERPOLO: Radnički slavio u Budimpešti

Vaterpolisti Radničkog ostvarili su drugu pobedu u Ligi šampiona, pošto su u četvrtom kolu slavili na gostovanju mađarskom Vašašu, rezultatom 15:13 i ostali u trci za plasman u narednu fazu.

Uz već odranije povređenog Nikolu Jakšića, u gostujućem sastavu nije bilo ni Viktora Rašovića, koji se razboleo pred ovaj duel, pa je njegovo mesto zauzeo mladi kragujevački centar Veljko Dončić. Izabranici Uroša Stevanovića su odlično otvorili utakmicu pogocima najiskusnijih Andrije Prlainovića i Duška Pijetlovića (2:0), a zatim su imali i „plus tri“ preko Angelosa Vlahopulosa i Borisa Vapenskog (4:1). Ipak, Vašaš se konsolidovao i sa dva gola u poslednjih 40