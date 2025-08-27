"Biće rata, Rusiji se crno piše": Tramp zapretio Putinu kao nikada do sada: Evo šta poručuje Zelenskom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da uvede ekonomske sankcije Rusiji, ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane na prekid vatre, upozoravajući na ozbiljne posledice.

- Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer nećemo ući u svetski rat - rekao je Tramp. Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN. - Neće biti svetski rat, ali će biti ekonomski rat. Biće loše za Rusiju - naveo je Tramp. Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Tramp je takođe ponovo sugerisao