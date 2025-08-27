"Biće rata, Rusiji se crno piše": Tramp zapretio Putinu kao nikada do sada: Evo šta poručuje Zelenskom

Blic pre 24 minuta
"Biće rata, Rusiji se crno piše": Tramp zapretio Putinu kao nikada do sada: Evo šta poručuje Zelenskom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da uvede ekonomske sankcije Rusiji, ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane na prekid vatre, upozoravajući na ozbiljne posledice.

- Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer nećemo ući u svetski rat - rekao je Tramp. Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN. - Neće biti svetski rat, ali će biti ekonomski rat. Biće loše za Rusiju - naveo je Tramp. Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Tramp je takođe ponovo sugerisao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

RTV pre 5 minuta
Tramp udara na Rusiju ekonomskim ratom: Evo šta kažu STRUČNJACI - "Ovo je SAMOUBISTVO!"

Tramp udara na Rusiju ekonomskim ratom: Evo šta kažu STRUČNJACI - "Ovo je SAMOUBISTVO!"

Telegraf pre 24 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ukrajina priznala da je Rusija ušla u ključni region Dnjepropetrovska

uživo RAT U UKRAJINI Ukrajina priznala da je Rusija ušla u ključni region Dnjepropetrovska

Euronews pre 59 minuta
Tramp opet kreće đonom na Rusiju Psovkom reagovao na izjavu "pozera" Lavrova o Zelenskom, Putinu preti ekonomskim ratom…

Tramp opet kreće đonom na Rusiju Psovkom reagovao na izjavu "pozera" Lavrova o Zelenskom, Putinu preti ekonomskim ratom, upozorava i predsednika Ukrajine (foto)

Kurir pre 1 sat
Tramp ponovo preti: Ako Putin ne pristane na prekid vatre u Ukrajini, uvodim mu sankcije

Tramp ponovo preti: Ako Putin ne pristane na prekid vatre u Ukrajini, uvodim mu sankcije

Radio 021 pre 1 sat
„Svi poziraju“: Tramp preti Putinu „ekonomskim ratom“, ali ni Zelenski „nije potpuno nevin“

„Svi poziraju“: Tramp preti Putinu „ekonomskim ratom“, ali ni Zelenski „nije potpuno nevin“

Danas pre 1 sat
Trump najavljuje 'ekonomski rat' ako Rusija odbije ići ka miru

Trump najavljuje 'ekonomski rat' ako Rusija odbije ići ka miru

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija pod udarom ukrajinskih dronova; Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na…

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija pod udarom ukrajinskih dronova; Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

RTV pre 25 minuta
Odjekuju eksplozije u Rusiji! Buknuo požar, Ukrajinci pokrenuli masovni napad dronovima, pvo radila celu noć

Odjekuju eksplozije u Rusiji! Buknuo požar, Ukrajinci pokrenuli masovni napad dronovima, pvo radila celu noć

Blic pre 4 minuta
Prevrnuo se putnički autobus u Avganistanu, poginulo 25 osoba

Prevrnuo se putnički autobus u Avganistanu, poginulo 25 osoba

Danas pre 35 minuta
Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

RTV pre 5 minuta
Ministar finansija SAD: Prihodi od Trampovih carina do 500 milijardi dolara godišnje

Ministar finansija SAD: Prihodi od Trampovih carina do 500 milijardi dolara godišnje

Forbes pre 30 minuta