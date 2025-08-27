"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom incidenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kada su studenti kroz prozor ušli u zgradu.

Dačić je istakao da je policija na fakultet došla na poziv dekana te ustanove, i istakao da su tom prilikom ponovo napadnuti pripadnici policije. - Večeras je izvršen još jedan napad na policiju. U 18:55 časova, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milivoj Alanović, pozvao je policijsku upravu Novi Sad i prijavio da je veliki broj ljudi silom sa leđa ušao u prostorije fakulteta, te da je on sa grupom profesora blokirao njihov dalji ulaz u fakultet na jednim od