Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa: Oglasila se izraelska vojska o napadu na bolnicu u Gazi

Blic pre 20 minuta
Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa: Oglasila se izraelska vojska o napadu na bolnicu u Gazi

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je preliminarnom istragom jučerašnjeg napada na bolnicu Naser u Kan Junisu utvrđeno da je palestinski militantni pokret Hamas instalirao kameru za nadzor na toj lokaciji, kako bi pratio kretanje izraelskih trupa i pomogao u usmeravanju napada na vojnike.

IDF navodi da su snage brigade Golani, koje deluju u tom gradu na jugu Pojasa Gaze, identifikovale kameru u bolničkom kompleksu i uništile je nakon što su utvrdile da predstavlja neposrednu pretnju, prenosi Tajms of Izrael. U jučerašnjem napadu na bolnicu Naser poginulo je više od 20 ljudi, uključujući nekoliko novinara, a napad je izazvao međunarodnu osudu. IDF je saopštio da je među poginulima u incidentu identifikovano šest operativaca Hamasa, uključujući jednog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izraelski napad na bolnicu u Gazi – šta znamo do sada

Izraelski napad na bolnicu u Gazi – šta znamo do sada

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

"Oni nas ponovo poštuju": Tramp se predomislio oko ukidanja viza kineskim studentima

"Oni nas ponovo poštuju": Tramp se predomislio oko ukidanja viza kineskim studentima

Blic pre 35 minuta
Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa: Oglasila se izraelska vojska o napadu na bolnicu u Gazi

Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa: Oglasila se izraelska vojska o napadu na bolnicu u Gazi

Blic pre 20 minuta
Masovne evakuacije u Pakistanu: Desetine hiljada ljudi pobeglo u bezbednije oblasti nakon što je Indija pustila vodu preko…

Masovne evakuacije u Pakistanu: Desetine hiljada ljudi pobeglo u bezbednije oblasti nakon što je Indija pustila vodu preko preopterećenih brana

Kurir pre 40 minuta
Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Vrednost oko 500 miliona dolara: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova

Kurir pre 35 minuta
Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Kurir pre 35 minuta