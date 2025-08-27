Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa: Oglasila se izraelska vojska o napadu na bolnicu u Gazi

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je preliminarnom istragom jučerašnjeg napada na bolnicu Naser u Kan Junisu utvrđeno da je palestinski militantni pokret Hamas instalirao kameru za nadzor na toj lokaciji, kako bi pratio kretanje izraelskih trupa i pomogao u usmeravanju napada na vojnike.

IDF navodi da su snage brigade Golani, koje deluju u tom gradu na jugu Pojasa Gaze, identifikovale kameru u bolničkom kompleksu i uništile je nakon što su utvrdile da predstavlja neposrednu pretnju, prenosi Tajms of Izrael. U jučerašnjem napadu na bolnicu Naser poginulo je više od 20 ljudi, uključujući nekoliko novinara, a napad je izazvao međunarodnu osudu. IDF je saopštio da je među poginulima u incidentu identifikovano šest operativaca Hamasa, uključujući jednog