Izloženo 125 ikona 97 savremenih ikonopisaca: Patrijarh Porfirije otvorio izložbu "Svetlost Logosa" u Galeriji Kolarca

Patrijarh srpski Porfirije otvorio je večeras u Galeriji Kolarčeve zadužbine međunarodnu izložbu sakralne umetnosti pod nazivom "Svetlost Logosa, posvećenu Svetom Savi, čija se 850. godišnjica od rođenja obeležava ove godine.

U svečanom obraćanju, patrijarh Porfirije je naglasio da niko, kroz istoriju, nije više prosvetio i zadužio pravoslavni narod od Svetog Save. "Zato nas on, kao svetonosac, i večeras doziva sebi, upućuje Hristu i poziva da budemo okrenuti jedni drugima, kako bismo ne samo rečima, nego i delom bili istiniti sinovi i kćeri Svetoga Save, a preko njega i autentični sinovi i kćeri Boga Logosa", poručio je patrijarh. Podsećajući na Studenički tipik, patrijarh je istakao