Konsultacije: Minić: Za nedelju dana Republika Srpska bi trebalo da dobije novu vladu

Konsultacije: Minić: Za nedelju dana Republika Srpska bi trebalo da dobije novu vladu

Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić izjavio je nakon konsultacija sa političkim partijama, da bi nova vlada trebalo da bude formirana do naredne srede.

On je kazao da će u petak, 29. avgusta tražiti zakazivanje sednice Narodne skupštine, i da očekuje da će ona biti održana u narednu sredu, javlja RTRS. "Zatražiću sazivanje sednice Narodne skupštine Republike Srpske, najkasnije do srede, i mislim da je to realan rok. Objavićemo plan i održavanja sednica naše Vlade po opštinama. Cilj nam je da svi naši ministri uđu u sve i jedno selo, da ne kažem opštinu ili grad. Moramo se približiti našem narodu", rekao je Minić.
