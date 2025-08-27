Marko Đurić na sastanku sa američkim kongresmenom razgovarao o partnerstvu Srbije i SAD

Blic pre 4 sati
Marko Đurić na sastanku sa američkim kongresmenom razgovarao o partnerstvu Srbije i SAD

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa američkim kongresmenom Erikom Svolvelom o partnerstvu između Srbije i SAD.

- Drago mi je što sam razmenio mišljenja sa članom Kongresnog kokusa za Srbiju, o partnerstvu između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, jer dvostranačka podrška u Kongresu SAD predstavlja važan podsticaj za dalje jačanje veza između naših zemalja i naroda - naveo je Đurić na svom Instagram profilu. Marko Đurić je saopštio da su na današnjem razgovoru istakli značaj proširenja u oblastima ekonomije, trgovine i informacionih tehnologija. - U današnjem razgovoru
