Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznat Zvezdin put u nastavku sezone

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Ligi Evrope u sezoni 2025/2026, pošto nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona.

Prvak Srbije je nakon remija na Kipru protiv Pafosa (1:1) stigao do utešne nagrade i posle tri godine igraće ponovo u Ligi Evrope. Žreb za ovo takmičenje je na programu u petak, 29. avgusta, u 13 časova u Monaku. Ove sezone u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju igraće timovi poput Aston vile, Notingem foresta, Bolonje, Rome, Betisa, Selte, Štutgarta, Frajburga, Lila, Liona, Porta, Dinamo Zagreba, Seltika, Šturma, Salcburga… Kompletan spisak učesnika (36) biće