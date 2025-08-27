Masovne evakuacije u Pakistanu nakon što je Indija pustila vodu preko preopterećenih brana

Pakistan je evakuisao desetine hiljada ljudi u bezbednije oblasti pošto je susedna Indija kroz svoje brane otpustila vodu iz opterećenih akmuluacionih jezera i nabujalih reka u niže, pogranične regije, rekli su danas zvaničnici.

Dan ranije je Nju Delhi upozorio Islamabad na prekogranične poplave, što je prvi diplomatski kontakt dve zemlje u više meseci otkako su bile u konflitktu oko Kašmira. Obe zemlje imaju nuklearno oružje. Pakistanska administracija za vanredne situacije je saopštila da je upozorila vlasti indijske provincije Pendžab da bujanje reke Sutledž i opasnost od plavljenja. Takođe je saopštila da su u toku evakuacije po istoku Pendžaba. U saopštenju se navodi da je evakuisano