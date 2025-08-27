„Ostaćemo u zgradi“: Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nada se da će današnji protest proći mirnije nego juče

Danas pre 1 sat  |  021.rs
„Ostaćemo u zgradi“: Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nada se da će današnji protest proći mirnije nego juče

„Mi smo ovde i mi ćemo ostati u zgradi“, kaže za 021.rs dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović, uoči još jednog najavljenog protesta.

Alanović kaže da se nada da će današnji protest proći mirnije nego juče. „Mi spremamo zgradu za početak ispitnog roka„, tvrdi dekan koji je u utorak ujutru, zajedno sa nekoliko kolega profesora, ušao u zgradu Filozofskog fakulteta koji je bio u studentskoj blokadi još od decembra prošle godine. Upitan da prokomentariše jučerašnja dešavanja kada je zvao policiju na fakultet, Alanović kaže da je to učinjeno jer su oko 18 časova primetili da je neko provalio u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na…

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Blic pre 1 sat
Dekan Filozofskog koji se juče zaključao na Fakultetu: Ostajemo ovde do daljeg, ali nije mi cilj da sad ja blokiram zgradu

Dekan Filozofskog koji se juče zaključao na Fakultetu: Ostajemo ovde do daljeg, ali nije mi cilj da sad ja blokiram zgradu

Nova pre 1 sat
Dekan Filozofskog u Novom Sadu: „Ostaćemo u zgradi fakulteta“

Dekan Filozofskog u Novom Sadu: „Ostaćemo u zgradi fakulteta“

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti ne odustaju od Filozofskog, novo okupljanje u 15h

Studenti ne odustaju od Filozofskog, novo okupljanje u 15h

Luftika pre 1 sat
Više od 120 nastavnika Filozofskog fakulteta potpisalo peticiju: U ovim uslovima nema ispita

Više od 120 nastavnika Filozofskog fakulteta potpisalo peticiju: U ovim uslovima nema ispita

In medija pre 43 minuta
Dekan Filozofskog ostaje u zgradi fakulteta, nada se da će današnji protest biti mirniji

Dekan Filozofskog ostaje u zgradi fakulteta, nada se da će današnji protest biti mirniji

Radio 021 pre 2 sata
Dekan Alanović: Pozvao sam policiju zbog provale, a ne zbog studenata (VIDEO)

Dekan Alanović: Pozvao sam policiju zbog provale, a ne zbog studenata (VIDEO)

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Udruženje Beograd u pokretu predalo zahtev da tramvaj "dvojka" postane kulturno dobro

Udruženje Beograd u pokretu predalo zahtev da tramvaj "dvojka" postane kulturno dobro

N1 Info pre 3 minuta
Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

N1 Info pre 23 minuta
Potpisan ugovor u vezi sa rekonstrukcijom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

Potpisan ugovor u vezi sa rekonstrukcijom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

N1 Info pre 23 minuta
Advokat Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Advokat Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Beta pre 3 minuta
Građanski pokret Solidarnost: Ulazak policije u kampus Univerziteta u Novom Sadu je okupacija univerziteta

Građanski pokret Solidarnost: Ulazak policije u kampus Univerziteta u Novom Sadu je okupacija univerziteta

Danas pre 28 minuta