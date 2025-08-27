Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Jake policijske snage i dalje pred fakultetom, dekan uslovio izlazak garancijom bezbednosti (FOTO, VIDEO)

Studenti Filozofskog fakulteta uspeli su da uđu u zgradu te visokoobrazovne ustanove kroz otvoren prozor u dvorištu između Pravnog i Filozofskog fakulteta.

Ispred fakulteta se nalaze građani koji su došli da podrže studente. Na poziv dekana Milivoja Alanovića došla je i policija u opremi za razbijanje demonstracija. 00.55 Kako javlja naš reporter situacija je za sada ne promenjena. Policija i žandamrerija kao i građani nalaze se ispred Filozofskog fakulteta. Takođe deo policije sa dekanom u samoj zgradi fakulteta. Građani i dalje čekaju izlazak dekana Alanovića. 00.10 Jake policijske snage i dalje se nalaze ispred