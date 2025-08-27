Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Evropsko prvenstvo u košarci biće odigrano u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra. Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igraju se u Rigi, domaćin takmičenja u B grupi je finski Tampere, C grupe je kiparski Limasol, a dueli D grupe igraju se u poljskim Katovicama. Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji. Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76. Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i
