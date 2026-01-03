Zvezdan Terzić potvrdio da je jedan transfer pri završetku, a da se radi i na povratku fudbalera u Zvezdu

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da je napadač OFK Beograda Džej Enem veoma blizu prelaska u taj klub i dodao da crveno-beli takođe pregovaraju sa Štutgartgom o povratku Lazara Jovanovića. – Ne žurimo.

Prelazni rok u Evropi je počeo tek prekjuče, a za ove dve utakmice u Evropi novi igrači nemaju pravo nastupa. Do početka februara će sigurno biti novih igrača. Završavamo Enema, pri kraju smo. Možda sutra bude u avionu sa nama. Možda bude još jedno krilo. Možda uz njega budu još dva, tri igrača. Radimo i na Jovanoviću. Marin intenzivno razgovara sa sportskim direktorom Štutgarta, videćemo da li će da se završi. Imamo alternativu ako se ne završi – naveo je Terzić u