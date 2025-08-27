Studenti Filozofskog fakulteta Novi Sad: Okupljanje danas u 15 sati

Danas pre 28 minuta  |  Beta
Studenti Filozofskog fakulteta Novi Sad: Okupljanje danas u 15 sati

– Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su pozvali građane da se danas okupe ispred zgrade, u 15 časova, zbog izbacivanja studenata izvršenog u organizaciji dekana tog fakulteta.

Od jutros ispred tog fakulteta gde je juče organizovan protest zbog ulaska dekana i nekoliko nastavnika, nema nikoga. Uklonjen je i improvizovani šator na samom ulazu, ispod kojeg su se nalazili hrana i piće koje su građani tokom jučerašnjeg dana donosili studentima, javlja dopisnik Bete. Oko jedan čas posle ponoći, u zgradu fakulteta ušlo je više policajaca, a nije poznato je li su dekan Milivoje Alanović i nekoliko zaposlenih koji su sa njim bili u zgradi ostali
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

N1 Info pre 3 minuta
"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na…

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Blic pre 28 minuta
Jutros mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata danas od 15h VIDEO

Jutros mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata danas od 15h VIDEO

Nova pre 1 sat
Mirno oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Mirno oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Vreme pre 58 minuta
Postignut dogovor o izlasku dekana iz zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu uz pratnju policije

Postignut dogovor o izlasku dekana iz zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu uz pratnju policije

Euronews pre 1 sat
VIDEO: Jutros mirno kod Filozofskog fakulteta, novo okupljanje građana i studenata danas od 15h

VIDEO: Jutros mirno kod Filozofskog fakulteta, novo okupljanje građana i studenata danas od 15h

Radio 021 pre 1 sat
Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Jake policijske snage i dalje pred fakultetom, dekan uslovio izlazak garancijom…

Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Jake policijske snage i dalje pred fakultetom, dekan uslovio izlazak garancijom bezbednosti (FOTO, VIDEO)

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

Mirno kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novo okupljanje građana i studenata od 15h

N1 Info pre 3 minuta
CLS: Budžet za Ekspo uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu

CLS: Budžet za Ekspo uložiti u rešavanje problema s kanalizacijom i preradu otpadnih voda u Beogradu

N1 Info pre 32 minuta
Tematske radionice za izradu akcionog plana za rešavanje problema zaštite životne sredine

Tematske radionice za izradu akcionog plana za rešavanje problema zaštite životne sredine

Plus online pre 18 minuta
Naslovne strane za sredu, 27. avgust 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 27. avgust 2025. godine

Beta pre 38 minuta
Kina poslala protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara o Kineskom ratu

Kina poslala protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara o Kineskom ratu

Beta pre 8 minuta