Studenti Filozofskog fakulteta Novi Sad: Okupljanje danas u 15 sati

– Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su pozvali građane da se danas okupe ispred zgrade, u 15 časova, zbog izbacivanja studenata izvršenog u organizaciji dekana tog fakulteta.

Od jutros ispred tog fakulteta gde je juče organizovan protest zbog ulaska dekana i nekoliko nastavnika, nema nikoga. Uklonjen je i improvizovani šator na samom ulazu, ispod kojeg su se nalazili hrana i piće koje su građani tokom jučerašnjeg dana donosili studentima, javlja dopisnik Bete. Oko jedan čas posle ponoći, u zgradu fakulteta ušlo je više policajaca, a nije poznato je li su dekan Milivoje Alanović i nekoliko zaposlenih koji su sa njim bili u zgradi ostali