Troje mrtvih i 17 ranjenih u napadu na katoličku crkvu u Minesoti

Danas pre 1 sat  |  Beta
Troje mrtvih i 17 ranjenih u napadu na katoličku crkvu u Minesoti

U oružanom napadu koji se dogodio danas u katoličkoj crkvi, u američkom gradu Mineapolisu, troje ljudi je poginulo, uključujući i napadača, a 17 je ranjeno kada je čovek naoružan puškom, sačmarom i pištoljem otvorio vatru po prozorima objekta i pogodio decu koja su slavila prvu nedelju u školi.

Šef policije Mineapolisa, velikog grada u saveznoj državi Minesota, napad je nazvao „potpuno neshvatljivim“ i rekao da su ubijena deca koja imaju osam odnosno deset godina. Prema rečima šefa policije Brajana O’ Hare, napadač je prišao sa strane zgradi crkve, u kojoj se nalazi Katolička škola Anunsijejšn i sasuo desetine metaka po prozorima, u pravcu dece koja su sedela u klupama tokom mise. Iako je u prvim izveštajima američkih medija pisalo da je napadač savladan,
