UŽIVO Tribina o autonomiji univerziteta u Novom Sadu: Studenti traže ulaz u fakultet i povlačenje policije, stigao odgovor dekana (FOTO, VIDEO)

Studenti i građani okupljaju se ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a ispred ulaza je postavljen kordon policije, u toku je tribina o autonomiji univerziteta.

Studenti i građani okupljaju se ispred Filozofskog fakulteta u znak protesta, nakon što su juče studenti koji su devet meseci blokirali tu visokoškolsku ustanovu izbačeni iz nje. 21.48 – Profesor sa Akademije umetnosti u Novom Sadu Vladan Joler ocenio je večeras da je novosadski univerzitet pod okupacijom i da nije u redu što su studenti ne mogu da uđu na Filozofski fakulteta u tom gradu. „Da li je moguća ova nenormalnost da mi sad sedimo ispred kordona policije i