Uhapšen Kruševljanin zbog pokušaja ubistva, povređeni muškarac stabilno nakon operacije

Glas juga pre 1 sat
Uhapšen Kruševljanin zbog pokušaja ubistva, povređeni muškarac stabilno nakon operacije

On se sumnjiči da je sinoć, oko 22 časa, na ulici ispred svoje kuće, hicima iz vatrenog oružja naneo teške povrede opasne po život dvadesetdevetogodišnjem muškarcu iz Kruševca.

Povređeni je nakon inicijalnog zbrinjavanja prebačen u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je hitno hirurški obrađen od strane grudnog hirurga. Potom je smešten u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Iz UKC Niš saopšteno je da je pacijent trenutno stabilan. Policija je jutros pronašla i uhapsila osumnjičenog, kome je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom
