Litvanija gazi: Valančijunas razmonitaro žilave Britance na otvaranju Evrobasketa! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Odličan start Evropskog prvenstva za baltičku selekciju Litvanska reprezentacija otvorila je Evropsko prvenstvo pobedom nad Velikom Britanijom rezultatom 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) i potvrdila ulogu favorita.

Rival je u meč ušao oslabljen jer zbog povrede leđa nije mogao da nastupi Gejb Olaseni. Iako Litvaniju nije služio šut spolja, dominacija u reketu donela je presudnu prednost. Ekipa Rimasa Kurtinaitisa od početka je držala kontrolu i već u prvoj četvrtini stekla dvocifrenu razliku. Lithuania dominate to secure an opening day win over Great Britain! ✅ #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025 Britanci su pokušavali da unesu neizvesnost, najviše