Evrobasket: Srbija ubedljiva na otvaranju, neočekivana drama u Finskoj

BBC News pre 36 minuta

TOMS KALNINS/EPA Aleksa Avramović bio je jedan od najboljih igrača Srbije u prvom meču Evrobasketa

Počeo je Evrobasket i za Srbiju, baš onako kako su navijači priželjkivali, a rivali iz Estonije nisu imali nikakve šanse - 98:64.

Estonci su imali veliku podršku u Rigi, koja je manje od 200 kilomentara udaljena od njihove domovine, a na svaku pogođenu trojku ili dobar potez protivnici Srbije dobijali su ovacije sa tribina Šaomi arene.

Ali, na terenu im to nije mnogo pomoglo, pošto je Srbija već u prvoj četvrtini imala više od 20 poena prednosti, tokom meča i 44 poena viška, pa je bez problema došla do ubedljive pobede.

Pešićev tim je poslednju četvrtinu izgubio sa osam poena razlike uz samo 12 postignutih poena, zbog čega nije uspeo da ubaci "stotku", koju su navijači čekali.

Srbija je igrala timski i postavila je rekord Evrobasketa, pošto su trojica igrača imala najmanje pet asistencija - Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović su ih imali po sedam, a Nikola Jović jednu manje.

Dosad nikada više od dva igrača iz jednog tima nisu imala pet ili više uspešnih dodavanja.

TOMS KALNINS/EPA

TOMS KALNINS/EPA

Poput asistencija, srpski košarkaši su ravnomerno raspodelili i minute i poene - niko nije igrao više od 25 minuta, a svi su se upisali u listu strelaca.

Petorica su imala dvocifren broj poena, najefikasniji je bio Nikola Jović sa 18 poena, Aleksa Avramović je postigao 13, a Nikola Jokić je bio blizu tripl-dabla sa 11 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Kod Estonije je Henri Drel bio najbolji sa 11 poena.

BBC/Dejana Vukadinovic Imala je i Srbija podršku u Rigi

BBC/Dejana Vukadinovic Brojni navijači Estonije došli su u Rigu na otvaranje Evrobasketa, a mnogi su imali zanimljiv stajling

Derbi prvog dana Evrobasketa odigrale su Turska i Letonija u Šaomi areni u Rigi, koja je bila ispunjena za premijerni meč domaćina na turniru, iako su podršku imali i Turci.

Svetislav Pešić, selektor Srbije, smatra Tursku „ozbiljnim kandidatom za medalju", a selekcija Ergina Atamana pokazala je već u prvom kolu Evrobasketa da te reči imaju pokriće.

U krcatoj Šaomi areni u Rigi ubedljivo su savladali domaću Letoniju (93:73), koja se takođe nada medalji, ali će do nje teško doći sa igrom koju je prikazala protiv Turske.

Letonci nisu imali odgovor na sjajno šutersko veče Turaka, koji su ubacili 15 trojki i uhvatili čak 40 skokova, gotovo dvostruko više od domaćina.

TOMS KALNINS/EPA Čedi Osman (u sredini) bio je najefikasniji igrač Turske, a odličnu partiju odigrao je i Alperen Šengun (desno)

Najefikasniji je bio Čedi Osman sa 20 poena, bek Kenan Sipahi je ubacio jedan manje, a sjajan je bio i Alperen Šengun, NBA zvezda, sa 16 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Rihard Lomaš je bio najbolji u letonskoj selekciji sa 16 poena.

TOMS KALNINS/EPA Iako je igrala protiv domaćina turnira, Turska je imala podršku navijača u Šaomi areni u Rigi

Najneizvesnija utamica prvog dana Evropskog prvenstva odigrana je u Finskoj, gde je domaća selekcija teže nego što se očekivalo savladala autsajdera Švedsku - 93:90.

Nije bilo očekivano da Šveđani priprete Finskoj, ali jeste da Lauri Markanen, najbolji finski košarkaš, bude prva figura meča, a očekivanja je ispunio sa 28 poena i šest skokova.

Šveđanin Ludvig Hakanson je odigrao sjajno i ubacio isti broj poena, ali je njegova selekcija porazom otvorila turnir.

KIMMO BRANDT/EPA Lauri Markanen, prva zvezda Finske, bio je ubedljivo najefikasniji u pobedi njegove reprezentacije

Košarkaši Crne Gore namučili su svetske prvake iz Nemačke u prvom kolu grupe B Evrobasketa, ali samo jedno poluvreme.

Bilu su Crnogorci u igri do sredine treće četvrtine, ali im se onda igra raspala, a Nemci su taj period dobili sa 21 poenom razlike i na kraju stigli do ubedljive pobede (106:76).

Do nje su je odvele dve najveće zvezde, krilo Franc Vagner sa 22 poena i plejmejker Denis Šruder sa jednim manje, pa ni sjajan učinak prve crnogorske zvezde Nikole Vučevića (23 poena i 10 skokova) nije mogao da ugrozi trijumf ekipe selektora Aleksa Mumbrua.

Prethodno su Litvanija i Velika Britanija odigrali prvi meč grupe B i otvorili 42. Evropsko prvenstvo u košarci.

Nije bilo mnogo neizvesnosti, jer su Litvanci zabeležili ubedljivu pobedu - 94:70.

KIMMO BRANDT/EPA Franc Vagner (desno) bio je najefikasniji u pobedi Nemačke nad Crnom Gorom u prvom kolu Evrobasketa

Selekcija baltičke države u potrazi je za prvom medaljom na Evrobasketu od 2015, dok Britanci od debija na EP 2009, nisu otišli u drugu fazu.

Ambiciozno su Britanci ušli u utakmicu, ali osim uvodna dva minuta nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor litvanskoj selekciji.

Kako je vreme odmicalo, Litvanci su povećavali razliku i atraktikvnim potezima uveseljavali navijače na polupraznim tribinama u hali u finskom Tampereu.

EPA Litvanski centar Marek Blazevic u duelu sa britanskim košarkašima

EPA

Prva zvezda Litvanaca Jonas Valančijunas je na parketu proveo 21 minut i postigao 18 poena.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Rokas Giedraitis ubacio je sedam poena i na to dodao šest skokova.

U drugoj utakmici dana, Portugal, koji igra prvi put na EP od 2007, pobedio je Češku sa 62:50 u Grupi A.

Najzaslužniji za pobedu Portugala bio je član NBA ligaša Boston Seltiksa Nemijas Keta sa 21 poenom.

Portugalci su tako zabeležili prvu pobedu na evropskim prvenstvima od 2007. godine i turnira u Španiji, posle čega su nastupali samo još 2011. i upisali svih pet poraza u grupnoj fazi.

Prvo kolo Evrobasketa, 27. avgust:

GRUPA A

Češka - Portugal 50:62

Letonija - Turska 73:93

Srbija - Estonija 98:64

GRUPA B

Velika Britanija - Litvanija 70:94

Crna Gora - Nemačka 76:106

Švedska - Finska 90:93

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

BBC

(BBC News, 08.27.2025)