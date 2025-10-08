ATP razmatra pravilo o toploti zbog katastrofalnih uslova u Šangaju čija je žrtva i Đoković

Danas pre 37 minuta  |  M. L.
ATP razmatra pravilo o toploti zbog katastrofalnih uslova u Šangaju čija je žrtva i Đoković

Čelnici ATP-a razmatraju pravilo o toploti nakon niza predaja i „mučenja“ tenisera na mastersu u Šangaju ove nedelje.

Vrhunski teniseri se muče po visokoj temperaturi i vlažnosti vazduha. Među njima je i Janik Siner, koji je predao meč Talonu Griksporu. Novak Đoković je povraćao tokom mečeva sa Janikom Hanfmanom i Haumeom Munarom, dok je Holger Rune tokom duela protiv Iga Ambera pitao sudiju „da li igrači moraju da umru“ usled teških uslova. Kasper Rud, Tomas Mahač, David Gofan, Terens Atman, Hamad Međedović, Vu Jibing nisu, takođe, uspeli da izdrže na terenu. Temperatura je tokom
