Teniser iz Monaka nastavlja sa senzacijama u Šangaju: Trenutno 204. na svetu stigao do četvrtfinala

Teniser iz Monaka Valentin Vašero se plasirao u četvrtfinale mastersa u Šangaju.

Trenutno 204. na ATP listi izbacio je 31. tenisera sveta Talona Grikspora. Slavio je posle preokreta sa 2:1 (4:6, 7:6 (1), 6:4). Kakvo je ovo iznenađenje, govori i činjenica da je Valentin igrao samo jednom na grend slemu i to 2024. na Rolan Garosu, gde je eliminisan već u prvoj rundi. Ipak, nije ovo prva senzacija Vašera u Šangaju, pošto je dosad je izbacio Basavaredija, Draksla, Đerea, Bublika i Mahača. Naredni rival u četvrtak biće mu Holger Rune, a pobednik će