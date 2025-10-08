Poznato kad se Đoković bori za polufinale Šangaja

Vesti online pre 1 sat  |  Sport klub (P. V.)
Poznato kad se Đoković bori za polufinale Šangaja

Novak Đoković pretplatio se na isti termin od početka mastersa u Šangaju, a tradicija se ne menja ni pred četvrtfinale u četvrtak.

Đoković će na teren ne pre 12.30 po srednjoevropskom vremenu, a protivnik mu je 44. teniser sveta Zizu Bergs. Belgijanac igra sezonu karijere i već sada je obezbedio proboj u top 40, najbolji rang karijere. – Mnogo mi znači ovaj uspeh – istakao je Bergs posle posle pobede protiv Gabrijela Dijaloa, 35. tenisera sveta iz Kanade, sa 3:6, 7:5, 7:6 (10-8). Đoković se dosad nikad nije sastajao sa momkom koji je ime dobio po nadimku Zinedina Zidana. Posle trijumfa nad
