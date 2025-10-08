Rinderkneš pobedio Lehečku za četvrtfinale Šangaja

Sportski žurnal pre 59 minuta
Rinderkneš pobedio Lehečku za četvrtfinale Šangaja

Francuz zabeležio devet asova

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio 19. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:3, 7:6, za sat i 32 minuta. Rinderkneš, 54. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u osmom gemu prvog seta. Francuski teniser zabeležio je devet asova, dok je Lehečka osvojio tri poena direktno iz servisa. Rinderkneš će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između devetog
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

RTS pre 20 minuta
Eliminisan još jedan nosilac na mastersu u Šangaju

Eliminisan još jedan nosilac na mastersu u Šangaju

Danas pre 1 sat
Gof, Pegula i Aleksandrova u osmini finala Vuhana

Gof, Pegula i Aleksandrova u osmini finala Vuhana

Sportski žurnal pre 1 sat
Jedna od najboljih teniserki na svetu plakala ceo meč! Mira doživela neviđeni slom! Navijači i sudija u neverici gledali

Jedna od najboljih teniserki na svetu plakala ceo meč! Mira doživela neviđeni slom! Navijači i sudija u neverici gledali

Kurir pre 35 minuta
Poznato kad se Đoković bori za polufinale: Najbolji svih vremena i dalje ima neviđeni tretman u Kini

Poznato kad se Đoković bori za polufinale: Najbolji svih vremena i dalje ima neviđeni tretman u Kini

Mondo pre 59 minuta
De Minor preko Boržesa do četvrtfinala Šangaja

De Minor preko Boržesa do četvrtfinala Šangaja

Sportske.net pre 29 minuta
Novak treći na terenu u četvrtak

Novak treći na terenu u četvrtak

Sportske.net pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Šangaj

Sport, najnovije vesti »

„Završio sam sa ovim sportom“: Teniser razočaran posle eliminacije u Šangaju

„Završio sam sa ovim sportom“: Teniser razočaran posle eliminacije u Šangaju

Danas pre 5 minuta
Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

RTV pre 20 minuta
Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

RTS pre 20 minuta
Golmani koji briljiraju - Milošević prvi, Lijeskić odmah iza!

Golmani koji briljiraju - Milošević prvi, Lijeskić odmah iza!

Sportske.net pre 4 minuta
FOTO Jelena Dokić raskinula sa dečkom? Javila se i brutalno isprozivala čuveni sajt

FOTO Jelena Dokić raskinula sa dečkom? Javila se i brutalno isprozivala čuveni sajt

Nova pre 4 minuta