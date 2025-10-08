Rinderkneš pobedio Lehečku za četvrtfinale Šangaja

Francuz zabeležio devet asova

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio 19. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:3, 7:6, za sat i 32 minuta. Rinderkneš, 54. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u osmom gemu prvog seta. Francuski teniser zabeležio je devet asova, dok je Lehečka osvojio tri poena direktno iz servisa. Rinderkneš će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između devetog