Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Novi direktor Junajted Grupe Sten Miler (Stan Miller) razgovarao je sa šefom Telekoma Srbija Vladimirom Lučićem o planovima za dalje poslovanje tog medijskog konglomerata, uključujući otpuštanje direktorke Junajted medije Aleksandre Subotić, objavio je danas međunarodni Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP).

U tekstu OCCRP se navodi da se Miler, koji je u junu postavljen na čelo Junajted Grupe, u Beogradu sastao sa Lučićem, za kog se dodaje da je blizak saradnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da mu je rekao da je svestan činjenice da Vučić „nije bio srećan“ time što Subotić i dalje nije otpuštena. On je dodao da mu treba još vremena da skloni Subotić sa mesta izvršne direktorke jer su, kako piše OCCRP, za to potrebne još neke promene. OCCRP je u tekstu