Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

In medija pre 15 minuta
Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Novi direktor Junajted Grupe Sten Miler (Stan Miller) razgovarao je sa šefom Telekoma Srbija Vladimirom Lučićem o planovima za dalje poslovanje tog medijskog konglomerata, uključujući otpuštanje direktorke Junajted medije Aleksandre Subotić, objavio je danas međunarodni Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP).

U tekstu OCCRP se navodi da se Miler, koji je u junu postavljen na čelo Junajted Grupe, u Beogradu sastao sa Lučićem, za kog se dodaje da je blizak saradnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da mu je rekao da je svestan činjenice da Vučić „nije bio srećan“ time što Subotić i dalje nije otpuštena. On je dodao da mu treba još vremena da skloni Subotić sa mesta izvršne direktorke jer su, kako piše OCCRP, za to potrebne još neke promene. OCCRP je u tekstu
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

N1 Info pre 15 minuta
OCCRP: Direktori Junajted grupe i Telekoma razgovarali o otkazu direktorki Junajted medije; Lučić tvrdi da je ona „na platnom…

OCCRP: Direktori Junajted grupe i Telekoma razgovarali o otkazu direktorki Junajted medije; Lučić tvrdi da je ona „na platnom spisku“ Telekoma

Nova ekonomija pre 55 minuta
Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Euronews pre 1 sat
„Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

„Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

Radar pre 1 sat
Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Radio sto plus pre 1 sat
Kao u Severnoj Koreji: Šta pišu hrvatski mediji o Vučićevom zahtevu za smene u United media

Kao u Severnoj Koreji: Šta pišu hrvatski mediji o Vučićevom zahtevu za smene u United media

Nova pre 1 sat
Odgovor Suzane Vasiljević OCCRP-u: Predsednik se nije mešao u uređivačku politiku medija

Odgovor Suzane Vasiljević OCCRP-u: Predsednik se nije mešao u uređivačku politiku medija

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTelekomOrganizovani kriminalkorupcija

Društvo, najnovije vesti »

Gujon u Francuskoj povodom obeležavanja stogodišnjice učenja srpskog jezika

Gujon u Francuskoj povodom obeležavanja stogodišnjice učenja srpskog jezika

RTV pre 1 minut
"Večeras se ponovo dogodio napad na policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Policija je došla na…

"Večeras se ponovo dogodio napad na policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Policija je došla na poziv dekana

Blic pre 11 minuta
Studenti sa Teslinom empatijom

Studenti sa Teslinom empatijom

Danas pre 6 minuta
„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke…

„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke United media Aleksandre Subotić

Nova pre 0 minuta
Počinje Novi tvrđava teatar i posvećen je studentima: 6 predstava u Čortanovcima, slogan festivala – Ne ućutkujte Sokrata…

Počinje Novi tvrđava teatar i posvećen je studentima: 6 predstava u Čortanovcima, slogan festivala – Ne ućutkujte Sokrata

Nova pre 6 minuta