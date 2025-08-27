NAVIJAMO ZA SRBIJU, NAVIJAMO ZA TROJKE: Evo zašto je utakmica protiv Estonije posebna za sve ljubitelje košarke!

„Orlovi“ poleću ka zlatu, a ti imaš priliku za sjajne bonuse! Vreme je za spektakl – Eurobasket startuje, a Srbija igra svoju prvu utakmicu protiv Estonije. „Orlovi“ započinju borbu za, nadamo se zlatnu, medalju, a u grupnoj fazi ih očekuju još dueli protiv Letonije, Portugala, Češke i Turske.

Posle svetskog srebra na Mundobasketu u Manili 2023. godine i olimpijske bronze u Parizu godinu kasnije, mnogi veruju da je vreme za zlato. Na tom putu je prva prepreka Estonija, a ono u šta smo sigurni jeste da je neophodno da zagrejemo dlanove i “Orlovima” pružimo podršku kao nikada do sada. Naravno, uz košarku i Eurobasket neuzbežan “dodatak” jeste i tiket, a ovaj vam može doneti mnoštvo bonusa! Sportska kladionica Meridian pripremila je fantastičan SPECIJAL