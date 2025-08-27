Eurobasket, prvi dan: Nemci pregazili Crnu Goru, Tuiska deklasirala Letoniju

Kurir pre 47 minuta
Eurobasket, prvi dan: Nemci pregazili Crnu Goru, Tuiska deklasirala Letoniju

Od najnovijeg Hronološki Nedovoljan je bio Nikola Vučević sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 10 skokova.

Nemačka je slavila rezultatom 106:76. Nemci su u nastavku utakmice pojačali ritam i prosto pregazili Crnu Goru. Treću četvrtinu aktuelni svetski prvaci su dobili rezultatom 33:12 i tako stekli nedostižnih 79:55. Neočekivano, Crna Gora pruža snažan otpor Nemcima. Crna Gora je dobila drugu četvrtinu 23:22, pa Nemci na odmor idu sa tri poena viška - 49:46. Crna Gora je sjajno odigrala veći deo prve četvrtine, vratila se iz minusa serijom 9:0, ali je Nemačka uzvratila
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srbija protiv Estonije započinje put ka evropskom tronu

Srbija protiv Estonije započinje put ka evropskom tronu

RTS pre 12 minuta
Milan Gurović pred evrobasket: „Ovo je za nas zicer“ Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Milan Gurović pred evrobasket: „Ovo je za nas zicer“ Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 11 minuta
Evrobasket UŽIVO: Pogledajte monstruoznu blokadu (VIDEO)

Evrobasket UŽIVO: Pogledajte monstruoznu blokadu (VIDEO)

Sport klub pre 11 minuta
Ovde će igrati srpski tim snova

Ovde će igrati srpski tim snova

Sputnik pre 2 sata
Crnogorci naljutili svetskog šampiona: Nemačka silna na startu Evrobasketa, ali izgubila Bongu!

Crnogorci naljutili svetskog šampiona: Nemačka silna na startu Evrobasketa, ali izgubila Bongu!

Večernje novosti pre 2 sata
"Zavirite", ovo je samo za navijače FOTO

"Zavirite", ovo je samo za navijače FOTO

B92 pre 2 sata
Portugalci otvorili Eurobasket pobedom! Prvi meč grupe u kojoj je Srbija završen: Nervoza, puno grešaka i trijumf Portugala…

Portugalci otvorili Eurobasket pobedom! Prvi meč grupe u kojoj je Srbija završen: Nervoza, puno grešaka i trijumf Portugala protiv Češke!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoCrna GoraEurobasketLitvanijaČeškaEstonijaLetonijaPortugalVelika BritanijaNemačkaFinskaTurskaNajnovije vestiBLOG UŽIVOKosarkaska reprezentacija srbijeGaza

Sport, najnovije vesti »

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 57 minuta
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 52 minuta
Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 21 minuta
Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

RTS pre 11 minuta