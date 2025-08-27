Zvezdu će da boli liga šampiona, ali liga Evrope je nova prilika: Šta je dovelo do eliminacije? Odlazak velikog broja igrača, dugo čekanje Tadića...

Kurir pre 3 sata
Zvezdu će da boli liga šampiona, ali liga Evrope je nova prilika: Šta je dovelo do eliminacije? Odlazak velikog broja igrača…

Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić Za velika dela, a to je igranje u Ligi šampiona potrebna je i doza sreće.

A, sreću treba zaslužiti na terenu. Fudbaleri Crvene zvezde, za razliku od svojih rivala iz Pafosa ostali su bez "fortune" u obe utakmice. Međutim, bilo je tu i još nekih drugih propusta. Primiti gol u 37.sekundu u prvoj utakmici i u poslednjem minutu regularnog dela u revanš meču, pokazuje da ova ekipa Crvene zvezde pored manjka sreće ima i niz drugih nedostataka - uigranosti, koncentracije, nepovezanosti između linija. Za razliku od tima Pafosa koji igra zajedno
